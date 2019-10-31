Первые Московские центральные диаметры планируют запустить 21 ноября

31.10.19 16:12

© РИА Новости. Виталий Белоусов

31 октября. Interfax-Russia.ru - Запуск двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) может состояться 21 ноября, сообщила первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

"МЦД-1 и МЦД-2 "Лобня - Одинцово" и "Нахабино - Подольск" планируются к запуску уже в ноябре 2019 года", - сказала Кротова в четверг журналистам.

Она уточнила, что это может произойти 21 ноября.

Протяженность МЦД-1 составит 52 км, МЦД-2 - 80 км.

Они будут включать 57 станций с 19 пересадками на метро, МЦК (Московское центральное кольцо) и радиальные железнодорожные направления. В перспективе количество станций будет увеличено до 66, а число пересадок - до 27.

После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: "Зеленоград-Раменское", "Апрелевка-Железнодорожный" и "Пушкино-Домодедово". Как ожидается, все пять диаметров общей протяженностью 375 км со 186 станциями заработают до конца 2024 года.