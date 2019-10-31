Начало и конец ноября в Петербурге и Ленобласти будут морозными

31.10.19 16:31

© РИА Новости. Алексей Даничев

31 октября. Interfax-Russia.ru - Погода в ноябре в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается теплее нормы на 1-3 градуса, с плюсовыми температурами днем и небольшим "минусом" в ночные часы.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона в четверг, в течение месяца в Петербурге преобладающие дневные температуры будут находиться в пределах от плюс 1 до плюс 6 градусов. Преобладающие температуры в ночные часы будут составлять минус 2 - плюс 3 градуса, в отдельные ночи каждой из трёх декад при прояснениях возможно похолодание до минус 2-7 градусов.

В западных районах Ленинградской области в дневные часы ожидается плюс 2-7 градусов. Ночами на западе области температура будет опускаться до минус 2 - плюс 3 градусов, в отдельные ночи - до минус 3-8 градусов.

На востоке области днем ожидается плюс 1-6 градусов, ночью - минус 3 - плюс 2, в отдельные ночи - до минус 5-10 градусов.

В Петербурге и по области в первые и последние дни месяца днем температура может опускаться до минус 4 - плюс 1 градуса.

Осадки в городе и области составят 80-120% от нормы.

В целом в ноябре облачная с прояснениями погода с достаточным увлажнением будет сменяться периодами с переменной облачностью и прекращением осадков, прогнозируют синоптики.

По многолетним данным среднемесячная температура воздуха в Санкт-Петербурге в ноябре составляет плюс 0,1 градуса. Месячная сумма осадков 56 мм. Среднемесячная температура воздуха в Ленинградской области изменяется от плюс 0,2 градусов в прибрежных районах Финского залива до минус 2,8 градуса на востоке области, месячная сумма осадков - от 48 до 76 мм.

Абсолютный минимум температуры воздуха был отмечен 25 ноября 1890 года и составил минус 22,2 градуса. Самая высокая температура, плюс 12,3 градуса, была зарегистрирована 4 ноября 1967 года.