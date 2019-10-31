Ноябрь на Урале начнется со снегопадов и метелей

31.10.19 16:31

© РИА Новости. Нина Зотина

31 октября. Interfax-Russia.ru - Ухудшение погодных условий прогнозируется в ближайшие сутки в трех регионах Уральского федерального округа.

Так, в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе в ночь на 1 ноября ожидается очень сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, сообщается на сайтах региональных МЧС.

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, на 1 ноября в регионе из-за непогоды, которая будет сопровождаться снегопадами и метелями, продлено штормовое предупреждение.