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31.10.19 17:08

Неизвестный убил ребенка в детсаду в Нарьян-Маре

© РИА Новости. Константин Чалабов
31 октября. Interfax-Russia.ru - В Нарьян-Маре задержан подозреваемый в убийстве ребенка во время тихого часа в детском саду в четверг, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Сегодня днем в детском саду, расположенном в городе Нарьян-Маре, мужчина причинил смертельное ножевое ранение 6-летнему мальчику во время "тихого часа". (...) Сотрудниками правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находящийся в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Губернатор Ненецкого автономного округа (НАО) Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона после убийства ребенка в Нарьян-Маре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе губернатора в четверг.

"Я нахожусь на связи с правоохранительными органами. Распорядился проверить в срочном порядке все детские учреждения на предмет их безопасности", - привели в пресс-службе слова Цыбульского.

"По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", - добавил губернатор.

Цыбульский подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в дошкольном учреждении.

"Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавили в пресс-службе.

По данным СМИ, трагедия произошла в детском саду "Сказка".

Мужчина будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СКР в четверг.

"Психолого-психиатрическую экспертизу будем проводить", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что мужчина ранее не был судим.

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