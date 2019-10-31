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31.10.19 16:54
Первую в РФ модельную туристическую тропу планируют построить на Байкале
"Проект ББТ в третий раз выиграл конкурс Фонда президентских грантов на сумму 9,5 млн рублей. Проект "Опыт ББТ для сохранения природы и развития местных сообществ" - большой и комплексный. Так, мы планируем сделать туристическую тропу Листвянка - Большое Голоустное первой модельной тропой в России, на примере которой показать, как следует строить тропы на заповедных территориях", - сказала Чубакова.
Исполнительный директор ББТ Элеонора Еремченко уточнила, что летом 2020 года запланировано проведение десяти проектов по обустройству уже существующей тропы Листвянка - Большое Голоустное протяженностью более 50 км.
"Добровольцы из России и других стран расширят ее полотно, восстановят земляные ступени, мостики и другие объекты, чтобы тропа соответствовала требованиям безопасности. Все работы будут проводиться с учетом ландшафтных особенностей и экологических норм - тропа проходит по Прибайкальскому национальному парку", - сообщила Еремченко.
Всего летом 2020 года за счет президентского гранта ББТ планирует реализовать более 20 проектов. Кроме побережья Байкала, добровольцы будут строить тропы в заповедниках Хакасии и Забайкальского края.
"Мы впервые проведем проекты в других регионах для передачи опыта", - отметила Еремченко.
Кроме того, за счет гранта ББТ проведет работы по обустройству природного парка "Витязь", который в настоящее время создается под Иркутском на Олхинском плато с уникальными скалами-останцами.
В свою очередь руководитель отдела развития ББТ Роман Михайлов сообщил, что в текущем году было реализовано 24 проекта по тропостроению, в которых приняли участие более 500 добровольцев.
"Построено более 2 тыс. метров тропы, реконструировано более 3 тыс. метров, и 21 км - расчищено и промаркировано. Перекрыто семь стихийных троп для обеспечения безопасности туристических маршрутов. Возведено два моста", - рассказал Михайлов.
По его словам, проекты были реализованы на территории Прибайкальского и Забайкальского национальных парков, в Байкальском и Баргузинском заповедниках.
Так, продолжалось строительство троп на высочайшую точку байкальского полуострова Святой Нос и в бухту Песчаную. Кроме того, добровольцы занимались расчисткой родников на острове Ольхон и впервые реализовали проект по очистке от надписей скал на исторической Кругобайкальской железной дороге.
Ассоциация ББТ - общественная экологическая организация, работает с 2003 года. Главной своей целью считает строительство сети экологических туристических троп, по которым можно было бы обойти пешком вокруг Байкала.
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