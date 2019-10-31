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31.10.19 16:56

Фонд кино пообещал устранить нарушения, выявленные Счетной палатой

© РИА Новости. Алексей Куденко
31 октября. Interfax-Russia.ru - Фонд кино устранит замечания, выявленные при проверке Счетной палатой, однако в целом нарушений законодательства не выявлено, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе фонда.

"В целом по итогам проверки, проведенной Счетной палатой, в деятельности Фонда кино нарушений законодательства выявлено не было. Есть замечания по текущей деятельности, для исправления которых Фонд, безусловно, примет меры", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно отчету Счетной палаты, были выявлены недостатки в системе господдержки отечественного кинематографа.

"С 2016 года кинематограф стал одним из приоритетов бюджетных расходов и включен в Стратегию культурной политики до 2030 года. Однако отрасль до сих пор не получила четких ориентиров развития на средне- и дальнесрочную перспективу: стратегических документов федерального уровня нет, а указанные в Стратегии задачи недостаточны", - говорится в сообщении контрольного ведомства.

Отмечается, что в 2017-2019 годах на поддержку кинематографии из федерального бюджета было направлено 22,8 млрд рублей. Большая доля из них - 78,6% или 17,9 млрд руб. - пошла на производство национальных фильмов.

При этом механизм отбора заявок на поддержку производства фильмов недостаточно прозрачен: в состав экспертных советов входят представители киносообщества, являющиеся при этом крупнейшими получателями субсидий. По мнению Счетной палаты, это создает риски финансирования из бюджета аффилированных проектов.

Экспертные советы формируются Минкультуры РФ для отбора заявок организаций кинематографии, претендующих на финансовое обеспечение и (или) возмещение расходов (затрат), связанных с производством национальных фильмов.

В состав экспертных советов входят представители киносообщества (95%), кандидатуры которых были предложены Союзом кинематографистов России, Гильдией продюсеров России, Ассоциацией продюсеров кино и телевидения, а также специалисты Министерства (5%). Состав экспертных советов утверждается приказом Минкультуры России.

В Минкультуры РФ, в свою очередь сообщили, что они готовят предложения по изменению системы субсидирования кинопроектов и работы экспертного совета по отбору фильмов для распределения субсидий на производство

17 октября министр культуры РФ Владимир Мединский пожаловался на "киножуликов", которые не вернули бюджет порядка 400 млн рублей. "В целом за последний год Фонд кино вернул в свой и государственный бюджет почти 700 млн рублей. Еще миллионов 300-400 у нас осталось, это те кинокомпании, которые взяли деньги на кино и не сделали ничего вообще, или взяли деньги, частично возвратные, кино сделали, сделали отвратительно, никто его не посмотрел, не купил, но деньги не возвращают", - сказал Мединский журналистам.

Он призвал для борьбы с "киножуликами" применять более жесткие меры, "так как это те кинокомпании, которые дискредитируют рынок в целом".

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