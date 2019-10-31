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31.10.19 17:15

УГМК начала строительство ледовой арены на месте снесенной телебашни в Екатеринбурге

© РИА Новости. Павел Лисицын
31 октября. Interfax-Russia.ru - "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК) дала старт строительству Ледовой арены в Екатеринбурге, которая будет возведена на месте снесенной в 2018 году телебашни, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал" с мероприятия.

"Эта площадка станет одной из основных для проведения финалов проведения Универсиады в 2023 году. Кроме того, этот объект будет один из самых знаковых объектов Екатеринбурга, где будут проводиться спортивные соревнования, культурные события", - заявил на торжественной церемонии, посвященной началу строительства арены, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как отметил гендиректора УГМК Андрей Козицын, перед подрядчиками поставлена задача завершить строительство объекта до июля 2022 года.

По данным пресс-службы УГМК, ледовая арена эллипсоидной формы займет территорию в 5 гектаров. По вместимости она поставит абсолютный рекорд на Урале и Сибири.

"Внутри в высоту арена будет достигать 27 метров, а безопорная зона над ледовым полем возвысится почти на 100 метров. Вокруг основной игровой площадки возведут вместительные трибуны, в том числе телескопические, которые будут выдвигаться перед проведением игр и концертов при необходимости увеличения числа зрительских мест - с 12 до 15 тысяч", - говорится в сообщении компании.

Помимо хоккейных матчей оснащение нового спорткомплекса позволит проводить соревнования еще по 11 видам спорта: фигурному катанию, баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим.

На корпусе шестиэтажного здания будет оборудован медиафасад площадью более 16 тысяч квадратных метров, а также смонтирован светодиодный медиаэкран площадью порядка 1,6 тысяч кв. метров.

Кроме того, планируется благоустроить близлежащую территорию на площади около 30 гектаров, а также обустроить набережную реки Исеть.

Ранее глава УГМК оценивал стоимость строительства арены примерно в 120-140 млн евро.

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