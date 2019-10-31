Крымская железная дорога не публиковала официальное расписание поездов в Крым

31.10.19 17:24

Фото Инфоцентра "Крымский мост"

31 октября. Interfax-Russia.ru - ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь; структура Росжелдора) не публиковала расписание поездов в Крым с материковой части России, которые будут идти по Крымскому мосту.

"Когда будет официальное расписание, оно появится у нас на официальном сайте. У Крымской железной дороги нет страниц в социальных сетях, есть только официальный сайт", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе Крымской желдороги в четверг.

Ряд СМИ, в том числе центральных, опубликовали на этой неделе "официальное расписание" поездов в Крым, ссылаясь на некую страницу Крымской желдороги в соцсети "ВКонтакте".

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября. Пассажирские поезда, как ожидается, пойдут по железнодорожной части моста в декабре 2019 года. Грузовые поезда запустят в июне 2020 года. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии - античную усадьбу, обнаруженную на этапе подготовки территории к строительству.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, составляет порядка 228 млрд рублей.