Двоих детей, объявленных в розыск вологодскими приставами, нашли в Москве

31.10.19 17:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 октября. Interfax-Russia.ru - Полиция нашла в Москве детей, объявленных в розыск вологодскими приставами, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Вологодской области.

"Был организован выезд в Москву, где в одной из квартир были обнаружены несовершеннолетние. В настоящее время полицейские передали детей законному представителю (матери)", - говорится в сообщении.

С кем дети были в Москве, не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Вологодской области приставы объявили в розыск 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которых увез в неизвестном направлении отец. Родители детей в разводе, по решению суда оба ребенка должны жить с матерью. Во время одной из встреч с отцом тот не вернул домой сына и дочь. Детей искали с начала октября.