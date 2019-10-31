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31.10.19 17:29
Двоих детей, объявленных в розыск вологодскими приставами, нашли в Москве
"Был организован выезд в Москву, где в одной из квартир были обнаружены несовершеннолетние. В настоящее время полицейские передали детей законному представителю (матери)", - говорится в сообщении.
С кем дети были в Москве, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Вологодской области приставы объявили в розыск 6-летнюю девочку и 3-летнего мальчика, которых увез в неизвестном направлении отец. Родители детей в разводе, по решению суда оба ребенка должны жить с матерью. Во время одной из встреч с отцом тот не вернул домой сына и дочь. Детей искали с начала октября.
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