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31.10.19 17:37
Верховный суд Крыма оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта кузнеца Приходько
"Суд апелляционный постановил: постановление Киевского районного суда Симферополя оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказал судья Константин Караваев.
Фигурант дела и его адвокат Назим Шейхмамбетов участвовали в заседании по видеоконференцсвязи из симферопольского СИЗО.
Защита просила отменить арест Приходько. Прокурор заявила, что жалоба адвоката удовлетворению не подлежит: Киевский райсуд Симферополя учитывал тяжесть преступления, в котором подозревается Приходько.
Приходько в ходе заседания заявил, что считает себя только гражданином Украины, а российский паспорт был вручен ему вопреки желанию.
Он утверждает, что не состоит "ни в каких экстремистских или террористических сообществах" и не готовил теракт, так как считает "насилие в отношении людей недопустимым".
Как сообщалось, сотрудники ФСБ 9 октября задержали кузнеца из села Орехово Сакского района Крыма. Его подозревают в подготовке взрыва в администрации небольшого города Саки на западе полуострова. Силовики нашли в гараже Приходько самодельное взрывное устройство, компоненты и инструменты для его изготовления, бутылки с зажигательной смесью. Крымчанин утверждает, что взрывчатку ему подкинули.
Приходько вменяется незаконное изготовление взрывчатых веществ и попытка совершения теракта. Обвиняемый считает дело политически мотивированным, преследованием за проукраинскую позицию: он называл незаконным присоединение Крыма к России весной 2014 года, а также вывешивал украинские и крымскотатарские флаги на крыше своего дома.
ЦОС ФСБ в пресс-релизе назвал фигуранта дела "российским гражданином, приверженцем нацистской идеологии, являющимся членом украинских экстремистских организаций".
Киевский райсуд Симферополя 10 октября постановил арестовать Приходько на два месяца (до 10 декабря).
Максимальный срок, который может грозить Приходько, - 7,5 лет колонии строгого режима.
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