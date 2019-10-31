Ростовский бизнесмен из "списка Титова" получил три года общего режима за мошенничество

31.10.19 17:57

© РИА Новости. Игорь Зарембо

31 октября. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор директору ООО "Торговый дом "ГРИФ" Андрею Каковкину, признав его виновным в мошенничестве, сообщает пресс-служба суда.

"Судом установлено, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с Баскаковым (учредитель фирмы "ДИТИС" - ИФ), 11 августа 2015 года в период времени с 09:00 по 19:00 мск похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ", - говорится в сообщении.

Каковкин признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.

Как сообщалось, в начале февраля 2018 года Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.

Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено. Всего на Родину вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.