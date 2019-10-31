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31.10.19 17:57
Ростовский бизнесмен из "списка Титова" получил три года общего режима за мошенничество
"Судом установлено, что директор ООО "Торговый Дом "ГРИФ" Каковкин, действуя в сговоре с Баскаковым (учредитель фирмы "ДИТИС" - ИФ), 11 августа 2015 года в период времени с 09:00 по 19:00 мск похитил 10 млн рублей, принадлежащие ООО "МКТ", - говорится в сообщении.
Каковкин признан виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима.
Как сообщалось, в начале февраля 2018 года Борис Титов заявил, что передал главе государства список бизнесменов, желающих вернуться в Россию, но скрывающихся от правосудия за рубежом. По его словам, история у всех этих бизнесменов примерно одинакова: они успели уехать из страны до момента заключения в СИЗО.
Первым предпринимателем из списка, вернувшимся в Россию, стал ростовский бизнесмен Андрей Каковкин. При въезде бизнесмена арестовали и отправили в ОВД, однако после вмешательства адвокатов его отпустили домой под обязательство о явке. В августе 2018 года полиция прекратила уголовное дело в отношении Каковкина, а затем оно было возобновлено. Всего на Родину вернулись уже четверо из этого списка, в отношении двух из них уголовное преследование прекращено.
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