Ульяновская область намерена ввести льготные расценки на раздельный сбор ТКО

31.10.19 17:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

31 октября. Interfax-Russia.ru - Ульяновская область планирует внедрить систему льготных расценок на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО), чтобы мотивировать население на раздельный сбор мусора.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства области, вопрос о необходимости дальнейшего снижения тарифа на услугу вывоза ТКО обсуждался на аппаратном совещании у главы региона Сергея Морозова.

В настоящий момент в регионе решается вопрос о введении дифференцированного тарифа на сортированные и несортированные отходы, который будет рассчитываться за минусом захоронения, по нему планируется снижение нынешнего тарифа за услугу на вывоз ТКО на 20%.

"Мы изучаем опыт Нижегородской области в данном направлении. Если будет принято решение о двухпотоковом сборе отходов, то регоператор будет заключать отдельно с каждым юрлицом или с управляющими компаниями, ТСЖ договор, который предусматривает сортировку мусора. Это должно будет решаться общим собранием жильцов домов", - цитирует пресс-служба директора департамента по регулированию цен и тарифов министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Сергея Ципровского.

Двухпотоковый сбор отходов подразумевает раздельный сбор "сухих" фракций, среди которых макулатура, пластик, металл, стекло, и "мокрых" (пищевые отходы).

"Чтобы оценить успешность данной системы, предлагается определить несколько муниципальных образований в качестве пилотных площадок и на их примере проследить работу регоператоров в данном направлении. "Сухие" отходы будут отвозиться на досортировочные станции, где полезные фракции отделяют друг от друга и поставляют заводам-переработчикам. (. . .) Двухконтейнерная система позволяет сформировать новые привычки, проста и понятна. На последующих этапах можно будет добавлять другие контейнеры и развивать раздельный сбор", - приводятся в сообщении слова министра природы и цикличной экономики Ульяновской области Дмитрия Фёдорова.

Отмечается, что альтернативными методами внедрения раздельного сбора отходов является строительство пунктов приёма вторичного сырья, а также установка "пандоматов" - автоматизированных комплексов по сбору пластика и алюминиевых банок на возмездной основе.