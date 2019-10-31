КЧР направит 153 млн руб. на поддержку начинающих фермеров

31.10.19 18:03

© РИА Новости. Владимир Трефилов

31 октября. Interfax-Russia.ru - "Агростартапы" на развитие получат 153 начинающих фермера в Карачаево-Черкесии в рамках регионального проекта по созданию системы поддержки фермеров и развитию сельхозкооперации, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в Минсельхозе КЧР.

"В КЧР на поддержку начинающих фермеров будет направлено 153 млн рублей, то есть каждый начинающий фермер получит 1 млн рублей на развитие сельхозхозяйств. Конкурсный отбор на получение господдержки проводился в рамках регионального проекта, направленного на развитие овцеводства, крупного рогатого скота молочного и мясного направлений, садоводства, выращивания овощей открытого и закрытого грунта, переработку сельхозпродукции", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" входит в состав нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

К концу 2024 года в рамках этого проекта в субъекты малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства КЧР планируется привлечь более 2 тыс. человек.