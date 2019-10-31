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31.10.19 18:06

Минздрав уточнил количество сокращенных врачей в 55 регионах: максимум составил 5,3%

© РИА Новости. Антон Денисов
31 октября. Interfax-Russia.ru - Минздрав РФ объявил о сокращении медперсонала в 55 регионах страны, наибольший показатель отмечен на Чукотке.

"Минздрав обнаружил сокращение числа врачей в 55 регионах. Наиболее негативную динамику количества врачей на конец 2018 года показал Чукотский автономный округ. Там число врачей сократилось на 5,3% - с 341 до 323", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в четверг.

На втором месте республика Алтай, где сокращения составили 4,4%, из 858 врачей осталось 820. Также в топ-5 регионов с отрицательной динамикой попали: Псковская (сокращение на 4,2%) и Костромская области (сокращение на 3,8%) области, а также Республика Калмыкия (сокращение на 3,5%).

Между тем, по данным Минздрава, в 30 регионах число врачей увеличилось. В Ненецком автономном округе произошел рост на 4,5% - с 177 до 185. Москва показала прирост в 3,5% - с 52598 до 54420 врачей.

В сообщении отмечается, что ранее статистику публиковали СМИ. По их данным, наиболее негативную динамику показала Бурятия, якобы в республике число врачей сократилось на 59% - с 3673 до 1499. Однако в Минздраве уточнили, что количество врачей в республике сократилось с 3673 до 3658.

А в Новосибирской области, где писали, что сокращение составило 58%, из 11 тыс. врачей остались 4613, на самом деле произошёл рост на 7% с 11005 до 11090 врачей.

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