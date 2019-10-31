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31.10.19 18:08
Начальник костромской колонии арестован на два месяца по делу о взятке в 1 млн рублей
"Он будет находиться под арестом два месяца", - сказал собеседник агентства.
Начальник костромской ИК-2 был задержан в среду.
По версии правоохранителей, начальник колонии общего режима договорился с бывшим заключенным о передаче взятки в размере более 1,1 млн рублей. В обмен на это руководитель гарантировал смягчение условий содержания одному из отбывающих наказание, а также пообещал ходатайствовать об его условно-досрочном освобождении.
Кроме того, он способствовал сбыту осужденным запрещенных к передаче продуктов питания, мобильных телефонов и комплектующих к ним.
За оказанные привилегии в качестве оплаты покровитель получил деньги на свой счет в банке, а также дорогостоящие гаджеты (мобильный телефон, смарт-часы).
Общая сумма взятки составила 587 тыс. рублей. Остальную сумму он должен был получить после выполнения всех достигнутых договоренностей.
Во время обысков по месту службы начальника колонии изъята часть вещей, полученных в качестве подарков, документы, компьютеры и носители информации.
СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
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