Начальник костромской колонии арестован на два месяца по делу о взятке в 1 млн рублей

31.10.19 18:08

© РИА Новости. Виталий Тимкив

31 октября. Interfax-Russia.ru - Свердловский районный суд Костромы в четверг заключил под стражу начальника костромской колонии N2, задержанного по подозрению в получении крупной взятки, сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону в четверг.

"Он будет находиться под арестом два месяца", - сказал собеседник агентства.

Начальник костромской ИК-2 был задержан в среду.

По версии правоохранителей, начальник колонии общего режима договорился с бывшим заключенным о передаче взятки в размере более 1,1 млн рублей. В обмен на это руководитель гарантировал смягчение условий содержания одному из отбывающих наказание, а также пообещал ходатайствовать об его условно-досрочном освобождении.

Кроме того, он способствовал сбыту осужденным запрещенных к передаче продуктов питания, мобильных телефонов и комплектующих к ним.

За оказанные привилегии в качестве оплаты покровитель получил деньги на свой счет в банке, а также дорогостоящие гаджеты (мобильный телефон, смарт-часы).

Общая сумма взятки составила 587 тыс. рублей. Остальную сумму он должен был получить после выполнения всех достигнутых договоренностей.

Во время обысков по месту службы начальника колонии изъята часть вещей, полученных в качестве подарков, документы, компьютеры и носители информации.

СУ СК по региону возбудило уголовное дело по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).