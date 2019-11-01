Парусник "Паллада" отправляется в кругосветное плавание в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды

01.11.19 06:17

© РИА Новости. Нина Зотина

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония в честь начала кругосветного плавания российского фрегата "Паллада", который первым из трех парусников Росрыболовства уйдет в дальнюю экспедицию, пройдет в пятницу во Владивостоке.

"Российские парусники "Паллада", "Седов" и "Крузенштерн" в честь 75-летия Победы и 200-летия открытия Антарктиды совершат дальние океанские походы и посетят более 40 портов различных стран на четырех континентах. Учебное парусное судно "Паллада" первым их трех парусников отправится в морской поход", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росрыболовства, уточнив, что "Седов" и "Крузенштерн" выйдут из Калининграда 7 декабря.

Во время рейса протяженностью 27120 морских миль "Паллада" совершит заходы в иностранные порты, среди которых Апиа (Самоа), Папеэте (Франция, Таити), Вальпараисо (Чили), Ушуайя (Аргентина), Кейптаун (ЮАР), Порт-Луи (Маврикий), Сингапур, Муара (Бруней) и Нагасаки (Япония).

Рейс продлится 222 дня, из которых 195 "Паллада" проведет в море. Планируется, что парусник вернется во Владивосток в июне 2020 года.

Практику на борту парусника пройдут порядка 100 курсантов, юнги, также к ним присоединятся иностранные практиканты.

"Столь масштабный поход российских парусников вокруг Земли станет значимым международным событием. Такая крупная экспедиция предпринимается впервые. Наши суда еще раз напомнят мировому сообществу о роли России в истории великих географических открытий и продемонстрируют статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - отметили в Росрыболовстве.