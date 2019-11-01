Крупнейшую магистраль отремонтировали в Комсомольске-на-Амуре

01.11.19 06:25

© РИА Новости. Александр Вильф

1 ноября. Interfax-Russia.ru - В Комсомольске-на-Амуре полностью завершен ремонт дорожного полотна в рамках федерального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", стоимость работ превысила 500 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В том числе закончились работы и на самом крупном объекте - проспекте Первостроителей. Магистраль была введена в эксплуатацию еще в середине 80-х годов. С тех пор здесь проводили только ямочный ремонт", - говорится в сообщении.

Общая протяженность отремонтированного участка - более 2 км. Теперь там уложено два слоя асфальта, нанесена дорожная разметка, установлены бордюры и новые дорожные знаки. Также были отремонтированы тротуары и заменены автобусные установки.

"Обновлённый проспект также оснащен системой видеофиксации, о необходимости которой уже несколько лет говорили городские активисты. Одновременно на проспекте работали муниципальные коммунальные предприятия. Они привели в порядок инженерные коммуникации, чтобы в будущем исключить возможность аварийных ситуаций и необходимость вскрытия отремонтированной дороги. На весь комплекс работ было выделено более 139 млн рублей", - приводятся в сообщении властей слова начальника управления дорожной деятельности и внешнего благоустройства Комсомольска-на-Амуре Валерия Маркова.

По данным пресс-службы, всего в городе была отремонтирована 21 дорога протяженностью более 24 км. Стоимость работ превысила 500 млн рублей.