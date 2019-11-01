Минобразования Сахалина проверяет информацию о кулачных боях подростков

01.11.19 06:28

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Бригада специалистов Сахалинского центра психолого-педагогической помощи семье и детям отправлена в город Оха (север острова) по распоряжению регионального Минобразования для проверки достоверности сообщений об организации кулачных боев между подростками, сообщает в пятницу пресс-служба правительства области.

"Правоохранители, педагоги и психологи выясняют достоверность сообщений о боях подростков в Охе. К выяснению обстоятельств и профилактическим беседам уже приступили местные психологи и социальные работники. Вскоре к ним присоединится бригада Центра психолого-педагогической помощи семье и детям", - говорится в сообщении.

В Оху из Южно-Сахалинска вылетит также выездная комиссия по делам несовершеннолетних.

По данным исполняющей обязанности начальника отдела образования Охинского района Натальи Ножиной, одновременно в школы города вышли представители местной полиции и прокуратуры. Правоохранители ведут беседы с детьми и их родителями, выясняя данные о боях.

"В ближайшее время наши школьники уйдут на каникулы, поэтому в каждом классе проводятся классные часы на тему безопасности, агрессии, участия в социальных сетях. С ребятами, состоящими в группе социальной сети (через которую якобы организовывались кулачные бои - ИФ), проводится индивидуальная работа", - цитирует пресс-служба Ножину.

Ситуация в Охе находится на личном контроле регионального детского омбудсмена Любови Устиновской. "После детального выяснения обстоятельств надо будет выработать адекватные меры по купированию и профилактике таких ситуаций", - приводит пресс-служба слова омбудсмена.

Ранее сообщалось, что прокуратура региона проводит проверку сообщений об организации уличных кулачных боев подростков.