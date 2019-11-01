СКР возбудил дело после убийства экс-главы кузбасского Киселевска

01.11.19 06:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Следственные органы возбудили дело по факту убийства бывшего главы Киселевска Сергея Лаврентьева и одного из нападавших, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе следственного управления СКР по Кузбассу в пятницу.

Дело возбуждено по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

По данным следствия, накануне вечером время супруга Лаврентьева заметила силуэты двух людей и свет фонарика на участке вблизи дома, о чем сказала мужу. Тот взял ружье и вышел во двор, после чего женщина услышала выстрелы. Она вышла во двор и нашла тела мужчины и своего мужа.

"Отрабатываются все версии, основная - разбойное нападение. Убитый мужчина приехал из соседнего города, ему около 40 лет", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, убийство Лаврентьева произошло накануне вечером в его собственном доме в поселке Верх-Чумыш. Он занимал пост главы Киселевского городского округа на протяжении 16 лет, свой пост он покинул в 2018 году по собственному желанию.

По словам собеседника агентства, в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, также выясняется личность и местонахождение второго мужчины, которого заметила жена Лаврентьева.

Уголовное дело передано для расследования в аппарат следственного управления по Кузбассу.