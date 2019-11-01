ЦБ РФ отозвал лицензию у Эксперт банка

01.11.19 06:43

© РИА Новости. Виталий Белоусов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Эксперт банка (Омск), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана с 1 ноября.

ЦБ принял решение об отзыве лицензии, поскольку Эксперт банк допускал многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Так, кредитная организация представляла неполную и недостоверную информацию.

"Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки", - говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Эксперт банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц.

"Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений принимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности. Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы", - отмечает ЦБ.

По данным Агентства по страхованию вкладов, Эксперт банк является участником системы страхования вкладов.

Банк основан в 1994 году. По данным банка России на 1 апреля 2019 года, Эксперт банк через ряд юрлиц на 92,79% принадлежит московскому бизнесмену Роману Стройкову.