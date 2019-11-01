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Экологи опасаются, что еще одну зиму в "китовой тюрьме" белухи могут не перенести

© РИА Новости. Виталий Аньков
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Экологи обеспокоены затянувшейся процедурой выпуска 50 белух в бухте Средней Приморского края, еще одну зиму в "китовой тюрьме" животные могут не пережить, сообщил в пятницу агентству "Интерфакс-Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"24 октября ВНИРО (Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии - ИФ) направил "отловщикам" на подпись договоры на выкуп оставшихся 50 белух, которых собирались выпустить 31 октября в акватории Лазовского государственного заповедника. Последний срок подписания документов был 31 октября. "Отловщики" их до сих пор не подписали. Что-то пошло не так и, похоже, они ("отловщики" - ИФ) встали в позу", - сказал он.

По мнению экологов, в ситуацию должны вмешаться правоохранительные органы, так как "решением Южно-Сахалинского городского суда, вступившего в законную силу, установлено, что животные выловлены незаконно, а, следовательно, они могут быть изъяты из незаконного владения".

Лисицын напомнил, что в ожидании перевозки белух для выпуска их на свободу возле бухты Средней уже третьи сутки ожидают два научно-исследовательских судна и один буксир, заправленные топливом и со специалистами на борту, "на простой которых сейчас тратятся немалые государственные деньги".

По словам руководителя РОО, упущенное время - риски и для самих белух, которых "нежелательно извлекать из воды при температуре наружного воздуха ниже плюс 5 градусов, при минусовых температурах их нежелательно перевозить на палубе судна". На ближайшие дни резкого похолодания в Приморье не прогнозируется, но оно может произойти через неделю, не исключил Лисицын.

"Очередную зимовку в "китовой тюрьме" животные могут не перенести", - отметил собеседник агентства. Он добавил, что у экологов есть видео, где видно, что белух в "китовой тюрьме" продолжают кормить с рук, хотя по договоренности с учеными для выпуска животных на волю их должны были отучить от контактов с человеком.

Как сообщалось ранее, выпуск последних оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух должен состояться до 1 ноября.

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