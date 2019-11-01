ВС РФ признал законность приговора четырем омским националистам

01.11.19 08:25

© РИА Новости. Алексей Даничев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Верховный Суд России признал законным и оставил в силе приговор по уголовному делу в отношении четырех участников омской экстремистской группировки, совершавшей преступления на национальной почве, сообщает СУ СКР России по Омской области.

В апреле Омский областной суд признал их виновными в возбуждении ненависти либо вражды, грабеже, убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью по мотивам расовой ненависти. В общей сложности они приговорены к 40 годам заключения.

Как сообщалось, в результате их преступных действий были жестоко избиты и ограблены 6 потерпевших, один из которых скончался.

По данным следствия, участник с 2010 года 23-летний боец ММА, размещал на личных страницах в интернете изображения, рисунки, тексты, содержание которых было направлено на возбуждение чувства национальной ненависти. Он завербовал в группу двух других участников, которые разделяли его националистические идеи.

К своей преступной деятельности молодые люди привлекли 17-летнюю девушку. В интернете она вела переписку под предлогом оказания интимных услуг. Ночью она назначала встречи, а трое ее сообщников осуществляли нападения.

На суде подельники не признали свою вину.

Участники приговорены к 18 и 16 годам колонии строгого режима. Девушка будет отбывать наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Четвертый участник группировки, обвиняемый в совершении преступления небольшой тяжести, освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.