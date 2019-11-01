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Минтранс РФ подготовил изменения авиационных правил о "гибком" использовании воздушного пространства

© РИА Новости. Илья Питалев
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Минтранс РФ подготовил изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) о внедрении "гибкого" использования воздушного пространства, соответствующий проект постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

"Внедрение элементов гибкого использования воздушного пространства направлено на экономию авиатоплива, уменьшение времени наработки ресурса на воздушное судно, сокращение рабочего времени экипажа и месячных норм налета, уменьшение выбросов CO2 в атмосферу", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Он также направлен на "обеспечение внедрения в РФ навигации, основанной на характеристиках (PBN), и перехода РФ на использование при выполнении полетов воздушными судами гражданской авиации давления, приведенного к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH)", отмечается в пояснении.

Внедрение PBN способствует организации новых маршрутов ОВД без дополнительного технического обеспечения; повышению топливной эффективность "за счет внедрения ортодромических маршрутов ОВД"; снижению уровня авиационного шума в районе аэродрома "за счет точного выдерживания траекторий полетов", указывает Минтранс. Переход на QNH направлен "на обеспечение безопасности полетов, устранение опасных ситуаций при обслуживании воздушного движения пассажирских воздушных судов иностранного производства".

"Экипажи таких воздушных судов подвергаются высокой нагрузке, так как кроме пилотирования постоянно осуществляют пересчёт значений высот, атмосферных давлений с приборов, использующих общепринятые мировые стандарты, на единицы измерения, принятые в России. Опыт стран, в том числе ближнего зарубежья, показывает, что переход авиационного сообщества на общепринятые мировые стандарты снимает большое количество проблем в области обеспечения безопасности полетов и значительно облегчает взаимопонимание между авиадиспетчерами и экипажами воздушных судов", - уточняется в записке.

При согласовании проекта постановления он вступит в силу в октябре 2020 года. При этом для некоторых пунктов предусмотрен переходный период в 1 год.

"Установление переходного периода направлено на осуществление операторами аэродромов гражданской авиации мероприятий по разработке и опубликованию в документах аэронавигационной информации схем маневрирования в районах аэродромов в соответствии с вновь установленными требованиями", - говорится в пояснении.

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