КПРФ не будет выдвигать кандидата на выборах нового мэра Абакана

01.11.19 08:52

© РИА Новости. Сергей Пятаков

1 ноября. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Абаканское местное отделение КПРФ приняло решение не выдвигать кандидатуру на выборах мэра Абакана, назначенных на 22 декабря в связи с гибелью предыдущего главы города Николая Булакина, говорится в официальном заявлении на сайте республиканского отделения партии.

"Сегодня для Абакана, как столицы республики, необходима консолидация всех сил для сохранения не только политической, но и экономической стабильности. В городе ведется слаженная работа командой, созданной Николаем Генриховичем Булакиным. Прошло слишком мало времени после гибели Николая Генриховича, поэтому считаем для себя не этичным включаться в политическую борьбу. По этой причине сегодня на заседании Бюро Абаканского отделения КПРФ мы приняли решение не выдвигать своего кандидата на пост Главы города Абакан. В то же время выборы должны состояться. Это понимают и хотят жители города. Для нас очень важно их мнение", - подчеркивает первый секретарь Абаканского отделения КПРФ Анастасия Мох.

Между тем, на официальном портале Абакана со ссылкой на и.о. мэра Владимира Жуковского говорится, что "команда Булакина" поддержит выдвижение начальник городского департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства Алексея Лёмина.

"Этот человек отработал более двадцати лет в команде Николая Генриховича Булакина. Вёл одно из сложнейших направлений: градостроительство, благоустройство, землепользование, другие моменты. Да, он менее касался вопросов жизнеобеспечения, муниципальной экономики, но для этого есть команда", - отмечает Жуковский.

Со своей стороны, Лёмин заявил, что произошедшая трагедия "не оставляет нам какого-то иного пути".

"Решение идти на выборы - оно было очень тяжелое, но мы руководствовались главным - огромным желанием продолжить все то, что задумал Николай Генрихович (Булакин - ИФ)", - приводятся в сообщении его слова.

Досрочные главы Абакана назначены в связи с гибелью предыдущего главы города Николая Булакина.

Как сообщалось, 14 октября Булакин погиб за рулем автомобиля, не справившись с управлением. Его машина съехала в кювет и врезалась в дерево. По факту гибели главы Абакана полиция проводит доследственную проверку.