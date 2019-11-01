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01.11.19 09:17
Свыше 50 единиц техники поступило на вооружение ЦВО в октябре
"В октябре на вооружение округа поступили 58 единиц военной техники различной номенклатуры, что позволило увеличить боевой потенциал округа почти на 5%. Всего с начала года войска ЦВО получили более 450 единиц техники", - заявил Лапин.
В сообщении пресс-службы отмечается, что в октябре в округ поступили модернизированные реактивные системы залпового огня "Град", радиолокационные станции семейства "Небо" на вооружение радиотехнических частей в Самарской и Новосибирской областях. Инженерная бригада, дислоцированная в Башкирии, получила пять комплектов тяжелого механизированного моста ТММ-3М2 последней модификации.
Авторазливочные станции нового поколения АРС-14КМ пополнили парк специальной техники полков радиационной, химической и биологической защиты в Алтайском крае и Самарской области.
Ранее сообщалось о поступлении дивизионного комплекта новейших зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" в зенитную ракетную бригаду 41 общевойсковой армии ЦВО, дислоцированную на Алтае.
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