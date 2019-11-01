Пассажиры улетевшего в кювет микроавтобуса в Башкирии получат страховые выплаты

01.11.19 09:34

© РИА Новости. Нина Зотина

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Гражданская ответственность перевозчика, микроавтобус которого опрокинулся в кювет в Мишкинском районе Башкирии, была застрахована в САО "ВСК", сообщила пресс-служба Национального союза страховщиков ответственности (НССО) в пятницу.

"Пострадавшим пассажирам микроавтобуса, опрокинувшегося в кювет в Башкирии, положены страховые выплаты в соответствии с законом об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", - приводятся в сообщении слова президента НССО Игоря Юргенса.

Страховщик подтвердил наличие действующего договора и готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем, отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, микроавтобус Ford Transit опрокинулся в кювет на трассе "Уфа - Бирск - Янаул" в Башкирии в четверг, при этом шесть пассажиров получили травмы. Двое пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней тяжести. Авария случилась при неблагоприятных метеоусловиях - в Башкирии выпал мокрый снег.