Очередной полк РВСН под Калугой перевооружен на комплексы "Ярс"

01.11.19 09:40

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Минобороны РФ проводит перевооружение очередного полка Козельской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РСВН) на ракетные комплексы "Ярс" шахтного базирования.

"В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В пятницу российские военные показали кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в пусковую установку в Калужской области.

"Принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания", - подчеркнули в Минобороны РФ.

Как сообщалось, перевооружение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования началось в конце 2014 года. Тогда на боевое дежурство заступил первый ракетный полк в неполном составе - четыре шахтных пусковых установки и унифицированный командный пункт.

Еще один ракетный полк Козельского соединения заступил на боевое дежурство в 2017 году.

В 2018 году сообщалось, что "Ярсы" должен был получить третий ракетный полк дивизии.

Козельская ракетная дивизия - первая в РВСН, которая перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования.

"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.