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01.11.19 09:40
Очередной полк РВСН под Калугой перевооружен на комплексы "Ярс"
"В 2019 году был завершен комплекс предварительных строительно-монтажных работ в очередном перевооружаемом ракетном полку", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В пятницу российские военные показали кадры загрузки межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в пусковую установку в Калужской области.
"Принятие на вооружение комплекса "Ярс", в том числе его модернизированных вариантов, призвано усилить боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны и укрепить потенциал ядерного сдерживания", - подчеркнули в Минобороны РФ.
Как сообщалось, перевооружение Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования началось в конце 2014 года. Тогда на боевое дежурство заступил первый ракетный полк в неполном составе - четыре шахтных пусковых установки и унифицированный командный пункт.
Еще один ракетный полк Козельского соединения заступил на боевое дежурство в 2017 году.
В 2018 году сообщалось, что "Ярсы" должен был получить третий ракетный полк дивизии.
Козельская ракетная дивизия - первая в РВСН, которая перевооружается на новый ракетный комплекс "Ярс" шахтного базирования.
"Ярс" - стратегический ракетный комплекс мобильного и шахтного базирования. Способен поражать цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения.
РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.
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