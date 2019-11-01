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01.11.19 09:48
Гражданин Украины арестован за попытку незаконно въехать в Крым
Уточняется, что 34-летний житель Закарпатской области пытался попасть в Крым через пункт пропуска "Армянск". Во время проверки выяснилось, что иностранцу запрещен въезд в Россию до сентября 2020 года. Причина запрета в сообщении не указана.
"Чтобы пересечь государственную границу, мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - говорится в пресс-релизе.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение госграницы Российской Федерации при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого заведомо для виновного не разрешен).
На севере Крыма расположены пункты пропуска "Армянск", "Джанкой" и "Перекоп". На украинской стороне им соответствуют пункты "Каланчак", "Чонгар" и "Чаплынка".
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