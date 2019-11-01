Охотнадзор Приморья просит не отстреливать водяного оленя

01.11.19 10:09

Фото пресс-службы Амурского филиала WWF

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент охотнадзора Приморья призывает жителей края не вести охоту на нового для российской фауны водяного оленя, пока ему не присвоили природоохранный статус.

"После экспертизы чучела водяного оленя мы совместно с учеными начнем процесс официального закрепления природоохранного статуса вида. А пока в преддверии охоты на копытных, которая открывается 1 ноября, обращаюсь с просьбой быть предельно внимательными и случайно или осознанно не добыть ценного для Приморья животного", - отметил директор департамента краевого охотничьего надзора Дмитрий Панкратов, слова которого приводит пресс-служба Амурского филиала WWF.

Чучело водяного оленя, обнаруженное в Хасанском районе Приморья в 2018 году, недавно поступило в распоряжение ученых. Его исследуют специалисты национального парка "Земля леопарда", ученые Дальневосточного отделения РАН и Амурского филиала WWF. Проводится генетическая экспертиза, снимаются морфометрические показатели, исследуется шерстный покров животного.

"Мы давно заинтересовались сообщениями о странном животном и вместе с сотрудниками WWF стали собирать о нем информацию, но только недавно получили чучело - неопровержимое доказательство наличия нового вида в фауне России. Крайне важно, на мой взгляд, чтобы этот вид копытных у нас прижился, тем более что ниша для его обитания потенциально свободна", - сказал Панкратов.

Как сообщалось, в августе ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье заявили об обнаружении нового для фауны России оленя. Водяной олень (Hydropotes inermis) стал новым, 327-м видом списка фауны млекопитающих России и восьмым видом в семействе Cervidae. Сообщение об уникальной находке опубликовано в научных изданиях.

Ученые полагают, что водяной олень может занять пустующие экологические ниши юго-запада Приморья, и расширить спектр питания дальневосточного леопарда.

Водяной олень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги. Он был широко распространен вокруг всего Желтого моря от западного побережья Корейского полуострова до низовьев реки Янцзы. К середине прошлого века сохранились только два очага обитания - подвид Китайский водяной олень (Hydropotes inermis inermis) в районе Шанхая на юге Китая с численностью не более 10 тысяч особей, и Корейский водяной олень (Hydropotes inermis argyropus) на границе Южной и Северной Кореи. Если китайский подвид включен в Красную книгу МСОП и предпринимаются шаги по его реинтродукции, то поголовье корейского подвида за последние десятилетия увеличилось и превышает полмиллиона голов.