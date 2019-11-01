Разрешили прокладку: Дания после почти 2,5 лет волокиты одобрила заявку на "Северный поток-2"
  
Не кому не жаловался: эксперты ищут причины массового расстрела военнослужащих в Забайкалье
   
С визитом к соседям: на Кунашир прибыла первая группа туристов из Японии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
01.11.19 10:09

Охотнадзор Приморья просит не отстреливать водяного оленя

Фото пресс-службы Амурского филиала WWF
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Департамент охотнадзора Приморья призывает жителей края не вести охоту на нового для российской фауны водяного оленя, пока ему не присвоили природоохранный статус.

"После экспертизы чучела водяного оленя мы совместно с учеными начнем процесс официального закрепления природоохранного статуса вида. А пока в преддверии охоты на копытных, которая открывается 1 ноября, обращаюсь с просьбой быть предельно внимательными и случайно или осознанно не добыть ценного для Приморья животного", - отметил директор департамента краевого охотничьего надзора Дмитрий Панкратов, слова которого приводит пресс-служба Амурского филиала WWF.

Чучело водяного оленя, обнаруженное в Хасанском районе Приморья в 2018 году, недавно поступило в распоряжение ученых. Его исследуют специалисты национального парка "Земля леопарда", ученые Дальневосточного отделения РАН и Амурского филиала WWF. Проводится генетическая экспертиза, снимаются морфометрические показатели, исследуется шерстный покров животного.

"Мы давно заинтересовались сообщениями о странном животном и вместе с сотрудниками WWF стали собирать о нем информацию, но только недавно получили чучело - неопровержимое доказательство наличия нового вида в фауне России. Крайне важно, на мой взгляд, чтобы этот вид копытных у нас прижился, тем более что ниша для его обитания потенциально свободна", - сказал Панкратов.

Как сообщалось, в августе ученые нацпарка "Земля леопарда" в Приморье заявили об обнаружении нового для фауны России оленя. Водяной олень (Hydropotes inermis) стал новым, 327-м видом списка фауны млекопитающих России и восьмым видом в семействе Cervidae. Сообщение об уникальной находке опубликовано в научных изданиях.

Ученые полагают, что водяной олень может занять пустующие экологические ниши юго-запада Приморья, и расширить спектр питания дальневосточного леопарда.

Водяной олень похож на косулю, но вместо рогов у самцов длинные клыки, как у кабарги. Он был широко распространен вокруг всего Желтого моря от западного побережья Корейского полуострова до низовьев реки Янцзы. К середине прошлого века сохранились только два очага обитания - подвид Китайский водяной олень (Hydropotes inermis inermis) в районе Шанхая на юге Китая с численностью не более 10 тысяч особей, и Корейский водяной олень (Hydropotes inermis argyropus) на границе Южной и Северной Кореи. Если китайский подвид включен в Красную книгу МСОП и предпринимаются шаги по его реинтродукции, то поголовье корейского подвида за последние десятилетия увеличилось и превышает полмиллиона голов.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.19 10:40
Сроки строительства больниц в Москве могут сократить в полтора раза
.
  01.11.19 08:56
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
.
  31.10.19 16:16
Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке
.
  31.10.19 14:11
Сотрудники столичного банка предстанут перед судом за хищение более 1 млрд рублей
.
  31.10.19 13:48
Число пересадочных станций на Люблинско-Дмитровской линии метро вырастет до десяти
.
  31.10.19 12:20
В праздничные выходные в Москве потеплеет
.
  31.10.19 12:15
Хуснуллин: экономия одной минуты в пути экономит бюджету 20 млрд руб в год
.
  31.10.19 12:08
Столичные власти планируют сделать жилье более доступным
.
  31.10.19 11:24
Директор ФИАН назвал причину прошедших в институте обысков
.
  31.10.19 11:20
На юге Москвы по реновации расселят 378 домов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket