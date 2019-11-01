Прокуратура Тюмени заблокировала 11 сайтов по продаже поддельных водительских прав

01.11.19 10:14

© РИА Новости. Владимир Астапкович

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Суд в Тюмени удовлетворил заявления прокуратуры и постановил заблокировать доступ к сайтам, где продавали фальшивые документы, сообщает в пятницу пресс-служба облпрокуратуры.

По данным ведомства, в ходе мониторинга сотрудники Тобольской межрайонной прокуратуры выявили 11 сайтов, которые специализировались на продаже поддельных водительских удостоверений, в том числе на право управления спецтехникой и водным транспортом.

При этом на некоторых сайтах предлагалась услуга по изготовлению дубликатов водительских прав, где в удостоверениях указываются настоящие данные владельцев, однако используется фото клиентов, которые в большинстве своем лишены прав за нарушения ПДД.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковые заявления о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению.

Сейчас доступ к ним заблокирован.