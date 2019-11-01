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01.11.19 10:40
Сроки строительства больниц в Москве могут сократить в полтора раза
"Два дня непростых споров и обсуждений на Госсовете в Калининграде даром не прошли. С целью ускорения строительства и модернизации объектов, вошедших в нацпроекты, решено дать возможность заказывать объекты под ключ. Долгостроев станет кратно меньше, качество улучшится", - написал Собянин в своем блоге.
По его словам, сроки строительства и капремонта больниц, поликлиник можно будет сократить раза в полтора.
"При огромных масштабах задач нацпроектов - это чрезвычайно важно", - подчеркнул мэр.
Он отметил, что принят и ряд других решений, в частности, по развитию системы врачей общей практики.
"В Москве такой опыт есть, но, по правде говоря, мы находимся в начале пути. В то же время в европейских странах это самая распространенная модель. При этом важно ни в коем случае не снижать доступность узких специалистов", - написал мэр.
Он напомнил, что время записи к врачам узких специальностей в российской столице - от семи до четырнадцати дней.
"А к примеру, в Великобритании и Испании - по несколько месяцев", - добавил Собянин.
Ранее мэр Москвы заявил журналистам, что столица раньше других регионов начинает программу модернизации первичного звена здравоохранения.
Президент России Владимир Путин в четверг провел в Светлогорске (Калининградская область) расширенное заседание президиума Госсовета "О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения".
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