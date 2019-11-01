Дату празднования юбилея Ярославля перенесли на три месяца

01.11.19 10:43

© РИА Новости. Артур Лебедев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Ярославль отметит свое 1010-летие 12 сентября 2020 года, сообщает пресс-служба мэрии города в пятницу.

"Мы провели расширенное заседание, на которое пригласили нашу молодежь и общественность, чтобы услышать их предложения по поводу празднования 75-летия Победы и Дня города. Поступило очень много интересных предложений, и одно из них, пожалуй, самое важное, состояло в том, чтобы перенести празднование Дня города на сентябрь", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по социальной политике Елены Новик.

В мэрии напомнили, что в 2010 году тысячелетие Ярославля также праздновали в сентябре.

К новому юбилею в Ярославле собираются ввести в эксплуатацию 54 социально значимых объекта, среди которых два детских сада, двое яслей, физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в Дзержинском районе, а также несколько общественных пространств.

Традиционно День города Ярославля празднуется в последнюю субботу мая. В 2019 году Ярославлю исполнилось 1009 лет.