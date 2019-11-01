Неизвестный храм нашли на высоте 2,2 тыс. метров над уровнем моря в Ингушетии

01.11.19 10:50

Фото с сайта археологического центра имени Е.И. Крупнова

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Ингушские исследователи в ходе экспедиции обнаружили в горной части республики новый храм, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в археологическом центре имени Евгения Крупнова.

"Сотрудники археологического центра на горе Гал-Ерд-Корт выявили и исследовали неизвестный научной общественности храм Гал-Ерд. Он расположен на правом берегу реки Асса, на высоте почти 2,2 тыс. м над уровнем моря", - рассказал представитель учреждения.

По его словам, постройка интересна во всех отношениях как по месту расположения, так и по формальным особенностям и архитектуре.

В ближайшее время уникальная постройка будет детальной изучена группой исследователей.

Как сообщалось, в средине октября в горной части Ингушетии близ архитектурного комплекса Кост сотрудники Джейрахско-Ассинского историко-архитектурного и природного музея-заповедника выявили шесть неизвестных и ранее не учтенных наукой древних жилых строений и склепов.

Древние сооружения разрушены до основания. Речь идет о двух подземных и четырех полуподземных склепах. Выявленные постройки с заявлениями о включении в единый госреестр объектов культурного наследия направлены в управление культурного наследия правительства Ингушетии.

Далее для установления критериев историко-культурной ценности заявленные архитектурные памятники включаются в перечень выявленных объектов культурного наследия республики.

Подобные уникальные сооружения подлежат государственной охране в соответствии с федеральным законом "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ".

По данным управления культурного наследия республики, по состоянию на июль 2019 года на территории музея-заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 обладающих статусом выявленных объектов культурного наследия.

Общее количество отреставрированных памятников с 1999 по 2019 год составляет 97 единиц. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.