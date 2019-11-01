Разрешили прокладку: Дания после почти 2,5 лет волокиты одобрила заявку на "Северный поток-2"
  
Не кому не жаловался: эксперты ищут причины массового расстрела военнослужащих в Забайкалье
   
С визитом к соседям: на Кунашир прибыла первая группа туристов из Японии
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
01.11.19 11:00

Подразделения РЭБ отразили атаку дронов "противника" в Курской области

© РИА Новости. Анна Огородник
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку мини-дронов условного противника на учениях в Курской области, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

"Основной задачей мобильной разведывательной группы радиоэлектронной борьбы стал выход в район выполнения задач общевойсковой армии и организация поиска и обнаружения каналов связи управляемых "джихад-дронов", - говорится в сообщении.

По данным штаба округа, специалистами РЭБ были успешно применены станции "Красуха-4" и "Красуха 2.О", которые сбили бортовые радары беспилотников "противника", а также отследили станции активных помех и распознали каналы управления дронов.

Это "позволило уничтожить малоразмерные, низколетящие "воздушные бомбы", - сообщает ЗВО.

Всего в маневрах были задействованы более 520 военнослужащих и около 30 единиц специальной и военной техники.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.19 10:40
Сроки строительства больниц в Москве могут сократить в полтора раза
.
  01.11.19 08:56
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
.
  31.10.19 16:16
Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке
.
  31.10.19 14:11
Сотрудники столичного банка предстанут перед судом за хищение более 1 млрд рублей
.
  31.10.19 13:48
Число пересадочных станций на Люблинско-Дмитровской линии метро вырастет до десяти
.
  31.10.19 12:20
В праздничные выходные в Москве потеплеет
.
  31.10.19 12:15
Хуснуллин: экономия одной минуты в пути экономит бюджету 20 млрд руб в год
.
  31.10.19 12:08
Столичные власти планируют сделать жилье более доступным
.
  31.10.19 11:24
Директор ФИАН назвал причину прошедших в институте обысков
.
  31.10.19 11:20
На юге Москвы по реновации расселят 378 домов


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket