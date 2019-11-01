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01.11.19 11:06

Акимов: автотрасса Москва-Казань будет готова только к 2027 году

© РИА Новости. Владимир Песня
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Построить платную скоростную автотрассу от Москвы до Казани, которая входит в состав транспортного коридора Европа - Западный Китай, планируется к 2027 году, сроки сдвинуты из-за необходимости финансирования ремонта трассы М-7 "Волга", сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в пятницу.

"Полную готовность всей новой трассы (Москва-Казань) мы обеспечим к 2027 году. Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи - это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение по меньшей мере до трехголосного исполнения там, где она имеет двухполюсное", - сказал Акимов.

В середине сентября глава Минтранса РФ Евгений Дитрих сообщил, что глава Минфина РФ Антон Силуанов одобрил строительство двух участков дороги Москва-Казань: от Москвы до Владимира с обходом Владимира и от Казани до Канаша. "Важно также и то, что мы договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, для того чтобы, когда возникнут возможности, когда возникнут бюджетные разрешения, мы могли бы начать стройку и там", - говорил Дитрих.

Он также сообщал журналистам, что Минтранс получил "предварительное одобрение министерства финансов в отношении того, чтобы начинать проектировать эту трассу (Москва-Казань - ИФ) полностью с последующим ее продлением до Екатеринбурга и Челябинска". Министр транспорта отмечал, что надеется на принятие соответствующего решения до конца года, чтобы ведомство могло приступить к проектированию всей части транспортного коридора "Европа - Западный Китай "в самое ближайшее время".

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