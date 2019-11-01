Арестованы подозреваемые в поставке суррогатного молока в исправительные учреждения Волгоградской области

01.11.19 11:13

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Центральный районный суд Волгограда заключил под стражу семерых подозреваемых в хищении денежных средств при исполнении госконтракта на поставку молока в исправительные учреждения Волгоградской области, сообщила в пятницу агентству "Интерфакс-Юг" представитель регионального следственного управления СКР Наталия Рудник.

"Суд удовлетворил ходатайства следствия об аресте всех подозреваемых. Они заключены под стражу на два месяца", - сказала Рудник.

Как сообщалось, по данным следствия, в июле текущего года между управлением ФСИН РФ по Волгоградской области и коммерческой организацией в Великом Новгороде был заключен госконтракт на поставку свыше 150 тыс. литров молока в исправительные учреждения Волгоградской области. Его сумма составила около 5 млн рублей.

При этом поставщик закупал продукцию в Рязанской области через еще одну фирму, выступающую по сути посредником на Тырновском молочном заводе, где вместо молока изготавливалась, фасовалась, а затем отправлялась в Волгоград жидкость, по своим показателям не отвечавшая ГОСТам.

По версии оперативников, к противоправной деятельности причастны ряд предпринимателей из Новгородской, Рязанской областей, Санкт-Петербурга и Волгоград, покровительство им оказывали двое сотрудников тылового подразделения волгоградского УФСИН.

В отношении семи членов организованной группы возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).