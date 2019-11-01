Более 10,3 тысяч новых учебных мест появятся в Ингушетии к 2022 году

01.11.19 11:20

© РИА Новости. Саид Царнаев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии до конца 2021 года построят полтора десятка объектов образования, сообщила глава Минобразования региона Эсет Бокова, выступая в Народном собрании с отчетом об итогах прошедшего учебного года.

"В республике до 2021 года планируется строительство 15 объектов образования общей мощностью 10 тыс. 330 ученических мест. Из указанных организаций до конца 2019 года планируется ввести в эксплуатацию школу на 720 мест в Назрани", - процитировали Бокову агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе парламента.

Строительство планируется в рамках реализации регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

Руководитель ведомства отметила, что для развития дополнительного образования технического направления в 2019 году будут открыты 17 центров цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста " на базе общеобразовательных учреждений.

"Поскольку прошедший учебный год ознаменован активным участием республики в реализации национального проекта "Образование", дан старт региональным инновационным проектам, наметившим дальнейшие направления развития различных уровней образования", - добавила Бокова.

Так, по ее словам, в рамках регионального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование" до конца 2019 года планируется достижение результата по созданию в 33 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом.