СКР проверяет информацию о десятках аварийных жилых домов в Самаре

01.11.19 11:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под контроль проверку озвученной в эфире одного из телеканалов информации о том, что в Самаре десятки многоквартирных жилых домов находятся в аварийном состоянии, сообщает пресс-служба СКР.

"На одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что десятки многоквартирных домов в Самаре находятся в аварийном состоянии: в них протекает крыша, появилась плесень и т.д. В частности, одна пенсионерка сообщает в эфире, что у неё из-за сырости ухудшилось здоровье. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, чиновники отказываются решать вопросы с ремонтными работами, а управляющая компания, отвечающая за эти дома, на связь с жителями не выходит",- говорится в сообщении.

Подчеркивается, что все проблемы, отмеченные жителями аварийных домов, подтвердили и приглашённые эксперты из Общероссийского народного фронта.

"Следственное управление СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организовало доследственную проверку, ход и результаты которой поставлены по поручению председателя СКР на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.