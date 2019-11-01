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01.11.19 11:21
СКР проверяет информацию о десятках аварийных жилых домов в Самаре
"На одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что десятки многоквартирных домов в Самаре находятся в аварийном состоянии: в них протекает крыша, появилась плесень и т.д. В частности, одна пенсионерка сообщает в эфире, что у неё из-за сырости ухудшилось здоровье. Несмотря на многочисленные обращения жильцов, чиновники отказываются решать вопросы с ремонтными работами, а управляющая компания, отвечающая за эти дома, на связь с жителями не выходит",- говорится в сообщении.
Подчеркивается, что все проблемы, отмеченные жителями аварийных домов, подтвердили и приглашённые эксперты из Общероссийского народного фронта.
"Следственное управление СК России по Самарской области по данному факту нарушения прав граждан незамедлительно организовало доследственную проверку, ход и результаты которой поставлены по поручению председателя СКР на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
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