В Тульской области утвердили компенсацию до 50 тыс. руб. народным дружинникам при получения травмы

01.11.19 11:29

© РИА Новости. Константин Родиков

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Порядок выплаты компенсаций в случае получении травмы народными дружинниками при охране общественного порядка установлен в Тульской области, сообщила пресс-служба облдумы.

Соответствующий закон принял региональный парламент.

"Единовременное денежное пособие может быть выплачено дружиннику: в случае причинения легкого вреда здоровью - в размере 5 тыс. рублей; в случае причинения средней тяжести вреда здоровью - в размере 10 тыс. рублей; в случае причинения тяжкого вреда здоровью - в размере 50000 рублей", - говорится в сообщении.

В настоящее время в случае гибели народного дружинника при выполнения обязанностей в период участия в проводимых органами внутренних дел мероприятиях по охране общественного порядка на территории Тульской области членам его семьи будет выплачена единовременное денежное пособие в размере 500 тыс. рублей.

В случае, если народный дружинник стал инвалидом, размер выплат ему составит соответственно: 200 тыс. рублей - инвалидам I группы; 150 тыс. рублей - инвалидам II группы и 100 тыс. рублей - инвалидам III группы.