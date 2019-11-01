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01.11.19 12:05
Лучшие спортивные школы Подмосковья получат субсидии
"Пять лучших учреждений получат субсидии на развитие в 2020 году (...). Субсидию можно расходовать на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки, участие спортсменов в тренировочных сборах", - говорится в сообщении.
В число лучших вошли спортивная школа олимпийского резерва "Химик" в Воскресенском городском округе; спортивная школа олимпийского резерва по плаванию города Мытищи; спортивная школа городского округа Щелково; спортивная школа олимпийского резерва городского округа Королев; спортивная школа № 2 "Юность" Наро-Фоминского городского округа.
При составлении рейтинга учитывался ряд показателей, в том числе количество спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Московской области и Российской Федерации в 2019 году, число победителей и призеров чемпионатов и первенств России.
В рейтинге не учитывались школы, получавшие в течение последних пяти лет субсидию из средств бюджета Московской области.
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