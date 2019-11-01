Лучшие спортивные школы Подмосковья получат субсидии

01.11.19 12:05

Фото со страницы МБУ "СШОР по плаванию" г.о. Мытищи в соцсети

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Спортивные школы и школы олимпийского резерва, расположенные в Подмосковье и занявшие первые места рейтинга, составленного Минспортом региона, получат поддержку из бюджета, сообщает пресс-служба ведомства.

"Пять лучших учреждений получат субсидии на развитие в 2020 году (...). Субсидию можно расходовать на приобретение спортивного оборудования и инвентаря, спортивной экипировки, участие спортсменов в тренировочных сборах", - говорится в сообщении.

В число лучших вошли спортивная школа олимпийского резерва "Химик" в Воскресенском городском округе; спортивная школа олимпийского резерва по плаванию города Мытищи; спортивная школа городского округа Щелково; спортивная школа олимпийского резерва городского округа Королев; спортивная школа № 2 "Юность" Наро-Фоминского городского округа.

При составлении рейтинга учитывался ряд показателей, в том числе количество спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Московской области и Российской Федерации в 2019 году, число победителей и призеров чемпионатов и первенств России.

В рейтинге не учитывались школы, получавшие в течение последних пяти лет субсидию из средств бюджета Московской области.