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01.11.19 12:11
Следствие: материалы "дела Голунова" находятся под грифом "секретно"
"Материалы дела находятся под грифом секретности", - заявил следователь в пятницу на судебном заседании в Басманном суде Москвы.
В свою очередь Сергей Бадамшин - адвокат "Правозащиты Открытки", представляющий интересы Голунова, уточнил после заседания, что материалы засекречены частично.
В свою очередь Басманный суд Москвы истребовал материалы проверки по делу журналиста Ивана Голунова у Следственного комитета (СК) РФ по обращению его защиты с жалобой на бездействие следствия, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Суд постановил истребовать материалы", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Следующее заседание суда она назначила на 11 ноября в 13:00.
Ранее защита Голунова обратилась в Генпрокуратуру РФ с жалобой на бездействие должностных лиц Главного следственного управления СК РФ.
"В обращении мы просим для объективного и более эффективного расследования передать материалы дела для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения в Управление "М" ФСБ России", - сообщил "Интерфаксу" 11 октября адвокат Голунова Сергей Бадамшин.
Он пояснил, что обращение в ГП обосновано "бездействием следователей и волокитой проводимой сотрудниками СК уже несколько месяцев проверки", на протяжении нескольких месяцев они не принимают никакого решения в отношении полицейских, возможно подбросивших журналисту наркотики.
При этом, сказал Бадамшин, сам Голунов в ходе следственных действий в СК "подтвердил свои показания о преступлениях, совершенных сотрудниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве".
В частности, Голунов заявлял, что "полицейские необоснованно применили к нему спецсредства, наносили удары по лицу и частям тела, а также подбросили наркотики в его рюкзак и квартиру с целью уголовного преследования лица, заведомо непричастного к преступлению".
Сотрудник базирующейся в Латвии "Медузы" Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики. Журналисту было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование Голунова было прекращено за непричастностью к преступлению, журналиста освободили из-под домашнего ареста.
Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
Изначально "делом Голунова" занималось следствие УВД по ЗАО Москвы, после чего оно было передано в главк столичной полиции, прекратившее преследование журналиста.
После освобождения Голунова дело продолжало находиться в МВД, которое в его рамках проверяло действия своих сотрудников, задерживавших журналиста. В СКР дело было передано в июне по решению Генеральной прокуратуры.
Спустя почти пять месяца после прекращения преследования журналиста в деле так и не появилось ни подозреваемых, ни обвиняемых.
В связи с "делом Голунова" своих должностей уже лишились два генерал-майора полиции - начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев заявлял о проведении расследования службой собственной безопасности ведомства с целью оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова.
Четверо сотрудников УВД по ЗАО, имевших отношение к преследованию журналиста, по официальной информации, были уволены после внутренней проверки, начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков управления Андрей Щиров - отстранен от работы.
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