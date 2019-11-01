Промышленный парк создадут рядом с ОЭЗ "Исток"

01.11.19 12:29

© РИА Новости. Сергей Черных

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Правительство Московской области получило полномочия по распоряжению участком федеральной собственности рядом с особой экономической зоной (ОЭЗ) "Исток" в наукограде Фрязино, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Одобрена передача полномочий правительству Московской области по распоряжению 8,7 га федеральной земли во Фрязино", - говорится в пресс-релизе.

В нем уточняется, что это решение было принято на заседании правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации.

Собеседник "Интерфакса" в пресс-службе ведомства уточнил, что полномочия переданы подмосковному правительству на полтора года.

На переданном земельном участке планируют разместить промышленный парк, который создается для расширения территории ОЭЗ, добавили в пресс-службе.

ОЭЗ технико-внедренческого типа "Исток" была создана в 2015 году для проведения экспериментальных разработок, испытаний и создания высокотехнологичной продукции по приоритетным направлениям научно-технической и инновационной деятельности.