В Нарьян-Маре арестовали мужчину, убившего мальчика в детсаду

01.11.19 12:56

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Нарьян-Марский городской суд в пятницу арестовал подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.

"Только что арестовали на два месяца", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления СК РФ.

В свою очередь пресс-служба СК РФ сообщила, что в ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Также стало известно о задержании сотрудника частного охранного предприятия, охранявшего детский сад, в котором был убит 6-летний ребенок.

"Задержан сотрудник ООО ОП "Святогоръ", который осуществлял охрану помещений детского сада, но допустил беспрепятственный проход нетрезвого мужчины. Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников", - говорится в сообщении.

Сотрудник ЧОП подозревается в совершении преступления, предусмотренного пп. "б, в" ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека).

"Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц ГБДОУ Ненецкого автономного округа "Центр развития ребенка - детский сад "Сказка", не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека)", - добавили в ведомстве.

В Нарьян-Маре 31 октября мужчина проник в детский сад "Сказка" и нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему мальчику во время тихого часа. Подозреваемый был задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, находившийся в состоянии опьянения.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего). Также возбуждены уголовные дела по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей" в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия.

В пресс-службе регионального управления СКР "Интерфаксу" сообщили, что задержанный по подозрению в убийстве будет направлен на психолого-психиатрическую экспертизу. В ведомстве добавили, что мужчина ранее не был судим. Собеседник также сообщил, что в ходе допроса обвиняемый ведет себя неадекватно. По месту жительства мужчины были проведены обыски. Проверяется информация о том, состоит ли он на учете в психоневрологическом диспансере.

Со своей стороны, губернатор НАО Александр Цыбульский поручил провести проверку в детских учреждениях региона.

"По имеющейся у меня предварительной информации, задержанный преступник находился на учете наркодиспансера как хронический алкоголик. На настоящий момент известно, что сотрудник охранного агентства в детском саду дистанционно открыл дверь постороннему человеку", - сказал Цыбульский.

Он подчеркнул, что семье погибшего ребенка будет оказана необходимая помощь и поддержка.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Нарьян-Мар специалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании убийства ребенка.