Директор департамента архитектуры Севастополя отправлен под домашний арест

01.11.19 12:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Севастопольский городской суд в пятницу освободил из-под стражи и отправил под домашний арест директора департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александра Моложавенко, рассмотрев апелляцию его защиты.

"В результате апелляционного рассмотрения постановление Нахимовского районного суда города Севастополя, вынесенное 18 октября 2019 года, изменено - мера пресечения в виде заключения под стражу заменена на домашний арест. Апелляционным постановлением Александр Моложавенко из-под стражи освобожден", - говорится в пресс-релизе Севастопольского горсуда.

Моложавенко возглавил департамент в 2016 году, с января по октябрь 2018 года был заместителем, после чего снова стал директором. Он сохранил пост руководителя департамента после обновления состава правительства в сентябре 2019 года, однако остался директором в статусе и.о.

Во второй декаде октября сообщалось, что следствие предъявило обвинение Моложавенко. По данным СКР, ему вменяется ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По данным следствия, глава департамента в начале года незаконно выдал ООО "Порфир" разрешение на ввод в эксплуатацию второй и шестой очередей строительства комплекса зданий по Фиолентовскому шоссе-134 (корпус 4 и кафе) несмотря на то, что компания не подключила объект к сетям водоснабжения и водоотведения. Это повлекло нарушение прав граждан, купивших помещения в этом комплексе, говорилось в сообщении.