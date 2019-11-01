Семь солдат госпитализированы из забайкальской части после ЧП со стрельбой

01.11.19 15:00

© РИА Новости. Башир Алиев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители общественной организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа намерены выехать в воинскую часть в Забайкалье, где после стрельбы были госпитализированы солдаты из региона.

"Там служат 26 наших ребят (призванных из ХМАО - ИФ), из них семь положили в госпиталь после этого случая (стрельбы - ИФ). У одного солдата на нервной почве образовался псориаз, второй - потерял дар речи. Что с остальными - выясняем", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" председатель окружной организации солдатских матерей Ирина Браун в пятницу.

По ее словам, представители организации едут поддержать пострадавших.

"Сейчас мы собираем помощь, нужна финансовая помощь на лекарства при необходимости, подарки солдатам. Нужно их поддержать", - отметила Браун.

Отвечая на вопрос агентства о том, жаловались ли солдаты родственникам на неуставные отношения в части, Браун ответила, что общественники намерены это выяснить.

Между тем, Минобороны РФ опровергло сообщения о госпитализации солдат в Забайкалье на почве нервного срыва после ЧП со стрельбой.

"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что заболеваемость в воинской части, где имела место стрельба, "ниже средних многолетних показателей".

"Воинское подразделение несет службу в штатном режиме", - сказали в министерстве.

Как сообщалось, 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.