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01.11.19 15:00
Семь солдат госпитализированы из забайкальской части после ЧП со стрельбой
"Там служат 26 наших ребят (призванных из ХМАО - ИФ), из них семь положили в госпиталь после этого случая (стрельбы - ИФ). У одного солдата на нервной почве образовался псориаз, второй - потерял дар речи. Что с остальными - выясняем", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" председатель окружной организации солдатских матерей Ирина Браун в пятницу.
По ее словам, представители организации едут поддержать пострадавших.
"Сейчас мы собираем помощь, нужна финансовая помощь на лекарства при необходимости, подарки солдатам. Нужно их поддержать", - отметила Браун.
Отвечая на вопрос агентства о том, жаловались ли солдаты родственникам на неуставные отношения в части, Браун ответила, что общественники намерены это выяснить.
Между тем, Минобороны РФ опровергло сообщения о госпитализации солдат в Забайкалье на почве нервного срыва после ЧП со стрельбой.
"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом", - заявили в Минобороны РФ.
В ведомстве сообщили, что заболеваемость в воинской части, где имела место стрельба, "ниже средних многолетних показателей".
"Воинское подразделение несет службу в штатном режиме", - сказали в министерстве.
Как сообщалось, 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.
В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.
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