Разрешили прокладку: Дания после почти 2,5 лет волокиты одобрила заявку на "Северный поток-2"
  
Привет из 90-х: главу кузбасского Киселевска застрелили у его же дома
   
Проект одобрен: платную автотрассу от Москвы до Казани начнут строить в 2020 году
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

02.10.19   14:10

17.09.19   14:04
 
Главные события
01.11.19 15:00

Семь солдат госпитализированы из забайкальской части после ЧП со стрельбой

© РИА Новости. Башир Алиев
1 ноября. Interfax-Russia.ru - Представители общественной организации солдатских матерей Ханты-Мансийского автономного округа намерены выехать в воинскую часть в Забайкалье, где после стрельбы были госпитализированы солдаты из региона.

"Там служат 26 наших ребят (призванных из ХМАО - ИФ), из них семь положили в госпиталь после этого случая (стрельбы - ИФ). У одного солдата на нервной почве образовался псориаз, второй - потерял дар речи. Что с остальными - выясняем", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" председатель окружной организации солдатских матерей Ирина Браун в пятницу.

По ее словам, представители организации едут поддержать пострадавших.

"Сейчас мы собираем помощь, нужна финансовая помощь на лекарства при необходимости, подарки солдатам. Нужно их поддержать", - отметила Браун.

Отвечая на вопрос агентства о том, жаловались ли солдаты родственникам на неуставные отношения в части, Браун ответила, что общественники намерены это выяснить.

Между тем, Минобороны РФ опровергло сообщения о госпитализации солдат в Забайкалье на почве нервного срыва после ЧП со стрельбой.

"Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от "нервного срыва", распространенные отдельными интернет-СМИ, является вымыслом", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что заболеваемость в воинской части, где имела место стрельба, "ниже средних многолетних показателей".

"Воинское подразделение несет службу в штатном режиме", - сказали в министерстве.

Как сообщалось, 25 октября восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

В Минобороны РФ заявляли, что у Шамсутдинова мог произойти нервный срыв по личным обстоятельствам, не связанным с прохождением службы.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  01.11.19 14:52
Артисты Мариинки отравились в Москве, вероятно, едой из ланч-боксов
.
  01.11.19 14:16
Полковник ФСБ Черкалин согласился отдать государству почти 6 млрд рублей
.
  01.11.19 13:59
Первые сугробы в Москве появятся не раньше конца ноября
.
  01.11.19 12:11
Следствие: материалы "дела Голунова" находятся под грифом "секретно"
.
  01.11.19 11:55
Московский зоопарк перешел на зимнее расписание до февраля
.
  01.11.19 11:47
Гособвинение просит вернуть Серебренникова под подписку о невыезде
.
  01.11.19 10:40
Сроки строительства больниц в Москве могут сократить в полтора раза
.
  01.11.19 08:56
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за гололедицы
.
  31.10.19 16:16
Более 50 тысяч человек посетили выставку Поленова в Третьяковке
.
  31.10.19 14:11
Сотрудники столичного банка предстанут перед судом за хищение более 1 млрд рублей


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket