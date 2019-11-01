Новая общественная палата Тульской области будет состоять из 45 человек

01.11.19 13:14

Фото со страницы Общественной палаты Тульской области в соцсети

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Новый состав региональной общественной палаты будет сформирован в Тульской области до конца года, в него войдут 45 человек, сообщила пресс-служба облправительства.

"31 октября начался прием заявлений в новый состав Общественной палаты Тульской области. В нее будут входить 45 представителей некоммерческих организаций", - говорится в сообщении.

15 кандидатур будут утверждены Тульской областной думой на основе заявлений региональных некоммерческих организаций (НКО). 15 будут утверждены губернатором Тульской области по предложениям от структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений. Оставшиеся 15 кандидатов будут отобраны уже утвержденными членами Общественной палаты из числа претендентов от местных общественных объединений.

Цели Общественной палаты - обеспечивать взаимодействие жителей и некоммерческих организаций с органами власти, участие граждан в решении важных вопросов экономического и социального развития региона, защищать права и свободы граждан, подчеркнули в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что региональная Общественная палата наделена полномочиями вносить законопроекты в Тульскую областную думу.