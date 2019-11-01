Сахалинских чиновников обяжут отвечать на вопросы граждан в соцсетях

01.11.19 13:22

© РИА Новости. Михаил Климентьев

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Власти Сахалинской области планируют обязать чиновников реагировать на запросы и сообщения, поступающие через социальные сети, сообщает в пятницу пресс-служба областного правительства.

По инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко такие сообщения будут обязательны для рассмотрения органами исполнительной власти и местного самоуправления.

"По моему поручению разработана нормативная база, благодаря которой все сообщения, поступающие ко мне через социальные сети "Инстаграм", "Фейсбук", "Одноклассники" и "ВКонтакте", приобретут официальный характер. Такие обращения будут немедленно запускаться в работу, и человек обязательно получит на них ответ", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

По данным пресс-службы, новую систему "обратной связи" запустят в тестовом режиме 4 ноября. Через три месяца она станет обязательной для всех органов исполнительной власти и местного самоуправления в регионе. Чиновников обяжут предоставлять ответ на сообщения в социальных сетях в течение суток.

При разработке новой системы власти собрали мнения и предложения местных жителей. Сахалинцы, например, предложили опубликовать список официальных аккаунтов, чтобы люди не оставляли сообщения на фальшивых страницах. Это предложение принято разработчиками, ссылки опубликуют на официальном сайте правительства региона.

Принято еще одно предложение - при согласии пользователя публиковать ответ на его вопрос открыто, а не отправлять в личные сообщения.

"Множество предложений коснулось и содержания ответов, люди считают, что вопросы не должны игнорироваться, ответы должны даваться по существу. Жители высказались, что главы муниципальных образований должны нести персональную ответственность за своевременное и качественное рассмотрение запросов, поступающих через социальные сети. Эта идея также была поддержана", - отмечает пресс-служба.