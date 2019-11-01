70-летний главный инженер Ленаэропроекта арестован по делу о мошенничестве при реконструкции аэропорта Уфы

01.11.19 13:33

© РИА Новости. Вадим Брайдов

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Октябрьский районный суд Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя гендиректора Ленаэропроекта Александра Подкина, подозреваемого в хищении более 8 млн рублей при реконструкции аэропорта Уфы.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов в пятницу, 70-летний Подкин, которого считают организатором преступления, арестован до 14 декабря. Кроме того, накануне на такой же срок заключен под стражу второй фигурант этого дела - 34-летний генеральный директор ООО "ТрансПроект СПб" Алексей Миронов.

По версии следствия, Подкин и Миронов заключили фиктивный договор субподряда между своими организациями на выполнение работ по обследованию реконструируемых зданий и сооружений в аэропорту Уфы. Таким образом, было похищено около 8,3 млн рублей, принадлежащих Ленаэропроекту.

Источник, знакомый с ситуацией, ранее сообщал "Интерфаксу", что дело о мошенничестве было возбуждено 14 октября, подозреваемых задержали в среду на основании статьи 91 УПК РФ.

По данным сайта проектно-изыскательского и научно-исследовательского института воздушного транспорта "Ленаэропроект", Подкин занимает должность главного инженера института, первого заместителя генерального директора.

Как сообщалось ранее, проект реконструкции аэровокзального комплекса имени Мустая Карима в Уфе стартовал в 2018 году. Работы разделили на два этапа: на первом планируется модернизация 12,5 тыс. кв. м площадей и унификация прилетов с терминалом международных авиалиний, на втором - реализация концепции единого аэровокзального комплекса.

Стоимость работ на первом этапе оценивалась в 2,1 млрд рублей. Ожидается, что в результате реконструкции пропускная способность терминала внутренних воздушных линий увеличится в два раза: с 600 до 1,2 тыс. пассажиров в час.

Аэропорт Уфы обслуживает более 40 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы. Аэровокзальный комплекс, состоящий из двух терминалов, обеспечивает общую пропускную способность 1,4 тыс. пассажиров в час. Средний пассажиропоток в год превышает 3 млн человек. Владельцем 100% акций аэропорта является Башкирия.