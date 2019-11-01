Продажи единого ски-пасса для курортов Красной Поляны начнутся с декабря

01.11.19 13:46

Фото с официального сайта курорта "Красная поляна"

1 ноября. Interfax-Russia.ru - Продажи единого ски-пасса, действительного для подъемников всех трех курортов поселка Красная Поляна в Сочи в зимнем сезоне-2019/2020, начнутся в декабре, по этому абонементу лыжники получат возможность использовать для катания в общей сложности 177 км трасс, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пятницу в пресс-службе Курорта Красная Поляна.

Как напомнили на курорте, пробный запуск единого ски-пасса в горах Сочи состоялся в прошлом сезоне, когда подъемниками на курорте "Роза Хутор" и в горно-туристическом центре "Газпром" ("Лаура" и "Альпика") можно было воспользоваться по специальным билетам. В этом году по единому ски-пассу впервые для туристов будут доступны канатные дороги и трассы курорта "Роза Хутор", горно-туристического центра "Газпром" и Курорта Красная Поляна

"Старт продаж запланирован в декабре. Воспользоваться единым ски-пассом туристы смогут с даты официального открытия сезона на всех трех курортах. Ориентировочно общая зона катания на "Роза Хутор", горно-туристическом центре "Газпром" и Курорте Красная Поляна станет доступна после 20 декабря. Общая зона катания составит более 177 км. На курорте "Роза Хутор" протяженность горнолыжных трасс составляет 102 км, в горно-туристическом центре "Газпром" ("Лаура" и "Альпика") - более 45 км, на Курорте Красная Поляна - 30 км", - сообщили в пресс-службе.

Между нижними станциями канатных дорог трех курортов будет курсировать ски-бас (бесплатный автобус) для обладателей действующего единого ски-пасса.

"Стоимость разовых билетов и абонементов зависит от сезона: самой высокой она будет в "пиковый" сезон с 28 декабря по 7 января. В "высокий" сезон с 8 января по 5 апреля ски-пасс обойдется дешевле и еще дешевле - после 6 апреля в сезон "Весенний снег". На выбор туристам предлагается несколько тарифов, различающихся по продолжительности действия билета. Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с 8:30 до 16:00. Есть также абонементы на несколько дней (от двух до восьми). Единый ски-пасс можно будет приобрести в кассах всех трех курортов", - сообщили в пресс-службе.

В зависимости от сезона стоимость дневного ски-пасса составит от 2 до 3,3 тыс. рублей в день для взрослых и от 1 до 1,7 тыс. рублей для детей 7-14 лет. Чем на большее число дней приобретается ски-пасс, тем дешевле обойдется каждый день катания. Стоимость сезонного ски-пасса на дневное катание составит 50 тыс. рублей.