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01.11.19 13:59
Первые сугробы в Москве появятся не раньше конца ноября
"Сейчас из-за дрейфа климата постоянный снежный покров - по климату - устанавливается в конце ноября. Но заранее утверждать в долгосрочном прогнозе, когда сформируется устойчивый снежный покров, невозможно", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По словам специалиста, прогноз осадков - это большая научная проблема, над которой бьются ученые всего мира.
Если температуру воздуха можно с высокой точностью предсказать за 5-7 дней (до 9 дней к 2026 году), то с осадками все сложнее: они проходят неравномерно, и точность прогноза невысока - не более 3-4 суток (изредка 5 суток), пояснил он.
"На Ленинском идет ливень - на Соколе никто не верит и смеется", - привел Вильфанд в пример разницу в погоде в районах столицы.
Таким образом, резюмировал он, за месяц снегопад не предсказать.
"Тут точные даты ни один метеоролог сказать не может. Разве что люди, которые, знаете, близки к космосу... Мы искали таких людей - не нашли", - пошутил Вильфанд.
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